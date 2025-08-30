أوضح المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، أن "بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا مفبركة ومنسوبة زورًا إلى الوزير فادي مكّي، تتحدث عن مواقف لا تمتّ إلى الواقع بصلة. وهذه الأخبار ليست سوى جزء من محاولات التضليل والتشويه التي اعتدناها، عبر فبركة مواقف لا أساس لها من الصحة".

واكد في بيان تمسّكه بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه، ورفضه لأي انتهاك أو اعتداء من قبل إسرائيل، كما رفض أي موقف أو طرح يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة أبناء الجنوب.

وشدّد على أنّ "موقفه ينسجم انسجامًا تامًا مع سقف البيان الوزاري للحكومة، الذي يشكّل مرجعية واضحة لسياسات الدولة ومواقفها الوطنية. وعليه، فإنّ ما يُشاع لا يعدو كونه محاولة بائسة لتزوير الحقائق وزرع البلبلة، فيما الحقيقة ثابتة، والالتزام بالثوابت الوطنية وبالبيان الوزاري واضح وراسخ لا يقبل التشكيك أو التأويل".