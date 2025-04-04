المركزية - اصدر المكتب الاعلامي للنائب وليد البعريني بيانا تعليقا على موقف الاحير "تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الصهاينة الغزاة"، وقال: "أمّا وقد باتت الحرب من طرف واحد يضرب من الجو ويدمر ويفجر ويستبيح كل المحاذير ويقتل بلا هواده، دمر غزة عن بكرة أبيها كما دمر الجنوب دون رادع أممي أو عربي، من هنا أتى موقف الحاج وليد البعريني ليس بهدف التطبيع أو وغيره ولكن كصدمةٍ علّها توقظ الوعي وتحرك المياه الراكدة للدفع نحو إيجاد رادع لهذا الكيان المغتصب يحمي ما تبقى من غزة ويمنع سقوط لبنان".

وختم متوجها الى " رجالات الحالات والمناشير"، ودعاهم الى "التحرك نحو غزة التي تباد وتمسح تحت وقع مناشيركم التي لا تقدم ولا تؤخر".