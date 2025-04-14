Apr 14, 2025 10:21 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

المكتب الاعلامي للحجار ينفي ما ما ورد عن مخالفته توصية مكتب المقاطعة

المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان الآتي:

"إن ما أوردته جريدة الأخبار اليوم عن مخالفة الوزير أحمد الحجار لتوصية مكتب المقاطعة وموافقته على عرض فيلم Captain America  في الصالات اللبنانية غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع الذي حصل، إذ أن توقيع الوزير جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني التي لم توصِ فيه بمنع العرض وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء .

اما فيما خص الفيلم الثاني Snow White فقد سبق للوزير الحجار أن وقع بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٢٥ على منع عرضه في الصالات اللبنانية، بعد التقرير الذي رفع اليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الاسرائيلية Galga Dot على اللائحة السوداء، لذا اقتضى التوضيح والتصويب".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o