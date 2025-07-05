Jul 5, 2025 1:12 PMClock
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المكتب الاعلامي لبري: ما يتم تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلا عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أي موقف نهائي

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