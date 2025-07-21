Jul 21, 2025 9:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المكتب الإعلامي لمحافظة درعا: خروج أكثر من 300 شخص من العشائر الراغبين بالخروج من محافظة السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o