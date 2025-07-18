Jul 18, 2025 2:47 PMClock
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المكتب الإعلامي في غزة: ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69

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