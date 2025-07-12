Jul 12, 2025 12:06 PMClock
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: سجلنا خلال 3 أيام عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية

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