Jul 31, 2025 10:56 AMClock
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة المساعدات في زيكيم إلى 58 و579 جريحا

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