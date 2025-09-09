2:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح ويتصدون للتهجير القسري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o