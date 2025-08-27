11:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المكتب الأممي لحقوق الإنسان: أكثر من 42 ألفا شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين منذ أكتوبر 2023

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o