Aug 5, 2025 10:11 AMClock
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المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء: المعلومات عن الجوع في غزة كانت متاحة للجميع منذ مطلع عام 2024

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