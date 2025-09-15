3:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية: 85% من قطاع غزة بات مدمرا بفعل عمليات القصف الإسرائيلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o