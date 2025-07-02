المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "نسأل الله ان يجعل لكل من يمر بضيق فرجاً، ولكل حزين سعادة، ولكل مريض نفسي (وهم كثر) او جسدي شفاء، ولكل دعاء لحماية الوطن من سالبي مستقبل شبابه إجابة، وللداعين لانتخاب المغتربين والمنتشرين في دوائرهم الانتخابية حلاً، والعاملين لتأمين الـMega Center لكي يتحقق لأبناء الجنوب حقهم في انتخاب نوابهم في أماكن سكنهم تسهيلاً وتمكيناً. يا رب استجب لدعاء من "كُلهم" للوطن لأن معظم زعمائنا همّ على الوطن في هذه الظروف الدقيقة، نهاركم سعيد".