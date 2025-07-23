المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "المكابرة لا تغطي الكبوة وتكرار الخطيئة غباء…. قبل حرب الإسناد تجاهلنا جميع الوساطات التي كان من شأنها ان تحافظ على كرامتنا وسلامتنا واستقرار وطننا. فعاندنا وأقحمنا في حرب غير متكافئة هدمت الجنوب وهجرت وقتلت ابناءه واستجلبت احتلالا اسرائيلياً لجزء منه ودمرت ضاحية بيروت وما زالت مبانيها تتهاوى حتى اليوم! نقف اليوم أمام المعادلة نفسها، فهل نغامر بأبنائنا وشبابنا في معركة خاسرة سلفاً ونعيد بإرادتنا التاريخ نفسه والنتيجة ذاتها، مكابرة أو خدمة لمصالح خارجية؟.. فلنتعظ ولتكن الدولة مظلتنا ولتستعد قرار الحرب والسلم قبل فوات الآوان".