Jul 7, 2025 8:51 PMClock
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المقدسي: كفى حروباً عبثية واستغلالاً لقضايا وطنية واقليمية وطائفية

المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "الإنسان الإنسان .! لم يعد للإنسان أي قيمةٍ لدى رؤساء الأحزاب والتيارات ورؤساء بعض الدول . كلهم مستعدون أن يضحوا بآلاف الشباب للحفاظ على مواقعهم وقياداتهم ومصالحهم .!؟ ألا يكفي هدر الدماء في غزة ولبنان وليبيا والصومال وسوريا ؟
كفى حروباً عبثية ، كفى استغلالاً لقضايا وطنية واقليمية وطائفية لا تمت إلى حقيقتهم بصلة. حماك الله يا شباب وطني لبنان."

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