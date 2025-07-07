المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "الإنسان الإنسان .! لم يعد للإنسان أي قيمةٍ لدى رؤساء الأحزاب والتيارات ورؤساء بعض الدول . كلهم مستعدون أن يضحوا بآلاف الشباب للحفاظ على مواقعهم وقياداتهم ومصالحهم .!؟ ألا يكفي هدر الدماء في غزة ولبنان وليبيا والصومال وسوريا ؟

كفى حروباً عبثية ، كفى استغلالاً لقضايا وطنية واقليمية وطائفية لا تمت إلى حقيقتهم بصلة. حماك الله يا شباب وطني لبنان."