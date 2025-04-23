المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "حبذا لو توقف السياسيون والاحزاب والتيارات التابعة لها او الدائرة في فلكها ، ممن تمتلك السلاح او لا تمتلكه، عن التعاطي بفوقية وخطاب اعلامي متهور مع هذا الملف بهدف الشعبوية او التجييش وشد العصب تمهيدا للانتخابات البلدية وما يليها من استحقاقات.

كفى استغلالا لموضوع السلاح الذي هو من شأن الدولة، ولنتركها تقوم بما عليها بعيدا من استغلال الموقف من قبل المطبلين والمهللين، ولندع دولتنا وجيشنا يعملون على تحقيق المصلحة الوطنية العليا والتعاطي مع السلاح غير الشرعي، كل السلاح، وفق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية".