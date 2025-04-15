المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "حروب الآخرين على ارض لبنان لم تكن منذ خمسين سنة فقط بل منذ الاستقلال، مفتعلة ومخطط لها من قبل مايسترو واحد وبالسلاح غير الشرعي، وان اختلفت هوية العازفين، وبشماعة القضية الفلسطينية.

منذ ثورة عام ١٩٥٨ الى اتفاق القاهرة (فتح لاند) مرورا بحرب الـ ١٩٧٥ التي خلصت الى احتلال فعلي لأرضنا مقنع تحت ستار قوات الردع، دام ثلاثة عقود، تحقيقا لحلم نظام الاسد بوضع اليد على لبنان، وليس انتهاء بزرع ودعم حزب الله بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان. ومن ثم فتح الباب وتسهيل مرور السلاح غير الشرعي امام إيران وجبهة الممانعة.

كل الحروب من ارضنا وعلى ارضنا وجبهة الجولان في سبات عميق.

واخيرا سقط الحلم بوضع اليد على لبنان إلى غير رجعة. وما اتفاق الرئيس الشرع مع الرئيس نواف سلام على تأليف لجنة من الطرفين اللبناني والسوري لترسيم الحدود وتثبيتها بين البلدين، وبعد انتظار دام 82 سنة سوى تكريس لحسن الجوار واحترام لحدود دولتين جارتين... واستعادة لبنان عافيته مع عهد جديد وفكر جديد، ومستقبل زاهر لسوريا ولبنان".

