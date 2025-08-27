المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "حساب حقل بعض رجال السياسة والمتمولين الذين تمكنوا من تحويل وتهريب أموالهم خلال الأزمة المالية وأعضاء مجالس إدارة البنوك، سوف لن يطابق حساب بيدرهم. فبتهريبهم بعض نتاج فسادهم خلال الأزمة المالية التي نتجت عن سوء إدارتهم الى الخارج، وبغض نظر أو ( قبة باط ) من النظام المالي العالمي . يكونون قد وضعوا بأيدي من يتحكمون بهذا النظام مستنداً موثقاً عن ارقام حساباتهم وحسابات افراد عائلاتهم والمقربين منهم لاستثمارها متى يشاؤون". فهل حان آوان قرع الجرس".