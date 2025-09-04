اعتبر مدير عام تلفزيون لبنان السابق طلال المقدسي في تصريح ان مهما تعددت التسميات بين حصر السلاح بيد الدولة او تسليم السلاح غير الشرعي او نزع السلاح، فالمطلوب واحد، عدم مواجهة سلاح الدولة بسلاح اللادولة. وتحاشيا لما حصل في روسيا بين سلاح الدولة وسلاح منظمة فاغنير، وفي السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما زال يحصل في ليبيا والصومال، وكاد يحصل في مصر لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت المناسب.

أضاف: واذا كان المطلوب الحفاظ على ارواح اللبنانيين وممتلكاتهم من خلال وأد مشروع مواجهة سلاح الدولة مع سلاح اللادولة، فإن الواجب يقضي ايضا بعدم استغلال القرارات الحكومية واستفزاز اصحاب السلاح غير الشرعي لاغراض انتخابية وشعبوية وتسجيل مواقف وتصوير غالب ومغلوب، في وقت يجب ان يكون الوطن هو الرابح الوحيد ومؤسسته العسكرية هي الضامن الأوحد. فبالله عليكم اوقفوا المزايدات ودعوا الدولة تعمل وفق منهجيتها وقدراتها، والنتيجة الحتمية ستكون لصالح الوطن والمواطن.