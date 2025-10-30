المركزية - كتب رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي عبر حسابه على "أكس": "إسترجاع بعض اموال المودعين تكون بالتعامل مع مستوردي المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والسيارات والمطورين العقاريين وغيرهم من الذين فتحوا اعتمادات مصرفية بالدولار ثمناً لمستورداتهم، وسددت المصارف قيمة هذه الاعتمادات بالدولار ومن ودائعنا بالمصارف، وباع المستورد ما استورده للمواطنين بالدولار سعر السوق... ولكنه سدد للبنوك بالليرةً اللبنانية بسعر دولار ١٥٠٠ ل.ل!؟ وجميع مستندات هذه المعاملات موثقة واضحة وصريحة بمصرف لبنان... سرقة موصوفة! ماذا تنتظرون؟؟ بادروا... أعطونا بارقة أمل باسترجاع ودائعنا. شعبنا منهوب ومنكوب ممن تداولوا على حكمه منذ التسعينات حتى نهاية ٢.٢٤ ... حماك الله يا وطني".