رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد أن "حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي لا تبدو ضمن أولويات الدولة والحكومة"، مشددًا على أن "دور الجيش يجب أن يكون حفظ الوطن بكل حدوده وأجوائه وشواطئه، وهذا يتطلب دعمًا جديًا لتعزيز قدراته".

وخلال كلمة ألقاها في تشييع الشهيد حسن عبد الكريم السبلاني في بلدة فلاوى، قال المقداد: "رئيس الحكومة، بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، تلقّى سؤالًا عن المسيّرات المعادية، فجاء رده: 'مش كل ما طلعت مسيرة حدا بدو يقلي شو تعليقك'. نذكّر دولته أن هذه المسيّرات صهيونية، وليست تابعة للجيش اللبناني، كما أن تصريحه تجاهل 15 غارة إسرائيلية استهدفت بالأمس قرى في البقاع الشمالي، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع".

وأشار المقداد إلى أن "بلدة فلاوى، كسائر قرى البقاع، ما زالت تقدم الشهداء على طريق القدس"، مؤكدًا أن "الشهيد السبلاني انضم إلى قافلة الشهداء دفاعًا عن الكرامة والأرض، وأن جريمة اغتياله تمت أمام مسمع الحكومة وكل من يدّعي أنه يحمي لبنان".

وأضاف: "لن ترحل روح الشهيد من بيننا، وستظل ترفرف في بلدته وقلوب محبيه. نعاهده كما عاهدنا من سبقه من الشهداء، أن نبقى على الدرب ذاته، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيل قضية محقة".

وسأل المقداد الحكومة: "كيف ستحمون أبناء وأهالي الشهيد حسن؟ هل بالدبلوماسية؟ أم أنكم تتوقعون أن تزودكم أميركا وفرنسا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية؟". وأكد أن "حماية لبنان لا تتم إلا من خلال استراتيجية دفاعية تقوم على معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

واعتبر أن "سلاح المقاومة هو من منع العدو الإسرائيلي من اجتياح الجنوب وبيروت والضاحية، وهو الذي يحمي لبنان ومؤسساته، ولا مجال للحديث عن نزع هذا السلاح"، واصفًا القرارات الصادرة في جلستي 5 و7 آب بأنها "غير ميثاقية ومرفوضة".

وختم المقداد بالقول: "السياسات المتبعة خاطئة، والمطلوب البحث عن حلول تحفظ كرامة الوطن وسيادته. لن نقبل أن يذهب دم الشهيد السبلاني هدرًا، وسنبقى أوفياء لمسيرته ولن نحيد عن هذا الدرب".