نظم "حزب الله" في القطاع الثالث في منطقة البقاع، احتفالاً تأبينياً لمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد مارك مشيك على "طريق القدس"، وذلك في حسينية بلدة وادي أم علي، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات حزبية وسياسية وأمنية وبلدية واختيارية.

وألقى المقداد كلمة أكد فيها أن "مسيرة المقاومة هي مسيرة الحق، إنها مسيرة الشهادة، إنها المدرسة المحمدية العلوية الحسينية التي تخرجتم منها أيها الشهداء، ونحن بإذن الله على خطاكم وعلى دربكم لسائرون".

وتابع: "لا تتوقعوا بأن أحداً منا سيترك هذا الطريق، لأن المؤامرة والخطة التي أُعدّت لنا لتفرقتنا وتدميرنا وقتلنا ومحونا لا تزال موجودة. لا تصدقوا كل ما يُقال بأن هؤلاء يريدون السلام وأن نعيش في أمان، القرار واضح: إبادة كل من يقول بأنه مقاوم للاحتلال الصهيوني أو الإمبريالية الأميركية المتمثلة اليوم بالكثير من الدول. لا تصدقوهم، لا تصدقوا كل الوعود التي تُعطى لنا من هنا وهناك، لا تصدقوا هؤلاء الذين قتلوا الملايين وليس الآلاف من شعوب العالم خدمةً لمصالحهم لكي يبقوا هم سادة الدنيا وسادة العالم".

وتوجّه للشهداء بالقول: "إن دماءكم أيها الشهداء لن تذهب هدراً، وإننا بإذن الله نعاهد الله تعالى ونعاهد الشهداء بأننا سنمضي على دربهم، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تمنعنا أو أن تؤثّر، لا في عقولنا ولا في قلوبنا عن تكملة هذه المسيرة".

وقال: "نحن لا يمكن أن يُغرّنا هذا، فكل الكلمات التي أُعطيت لنا وقيلت لنا، وكل الخطاب الذي قيل لنا، بأنه إذا أنتم أردتم السلام وأردتم أن تعيشوا بوئام وسلام في هذا البلد، سلّمونا هذا السلاح، فهذا الخطاب سذاجة وسخافة".

وتابع المقداد "نحن اليوم في ذكرى مجزرة قانا، يومها ذهب الأهالي من البلدة وضواحيها، ولجأوا إلى هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم حافظي السلام، وهم في قاعة مقر الأمم المتحدة، استهدفهم الطيران الحربي الإسرائيلي. فمن سنة 1948 وإلى اليوم، أين كانت هناك ضمانة من هؤلاء؟ لا بل أين كان هناك استنكار؟ كفى ضحكاً علينا، وأن بالسياسة نأخذ حقوقنا، وبالسياسة سنأخذ مطالبنا، وبالسياسة سنعيش بسلام. أين يُصرف هذا الكلام، هل يُصرف عند الأميركي؟ أم عند الإسرائيلي؟ أين السياسة؟ التي ما حمت أهل غزة وأطفال غزة إلى اليوم؟ أين الأميركي وذاك الشعب المتحضّر الذي يتحدث بالإنسانية والوطنية؟ أين هؤلاء وقد تجاوزنا الـ 50 ألف شهيد في غزة، حيث تُقصف الخيام وفيها الأطفال؟".

وفي ما يتعلق بتسليح الجيش، أكد المقداد "أننا في لبنان نريد طائرات ومنظومة دفاع جوي لكي يدافع عن لبنان وعن جنوب لبنان وعن بيروت وعن الشمال وعن البقاع".