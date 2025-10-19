أحيا "حزب الله" الذكرى السنوية الأولى لشهداء حي "التل الأبيض" في حسينية الزهراء في بعلبك، تخلله كلمة لعضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أكد فيها أن "المقاومة هي عقيدة راسخة في القلوب والعقول ولا يستطيع أحد أن ينتزعها".

ورأى أن "خسارة الشهداء في الحرب تمنحنا قوة ودفعًا للاستمرار"، مشددا على أن "المقاومة تبقى قوية، وأقوى مما يتخيل البعض، وتزداد عزيمتها مع كل استشهاد".

وحذّر من أن "حلم العدو الصهيوني يتجاوز قرية أو منطقة، إنه يهدف إلى الهيمنة على المنطقة بأسرها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً، وأبناء المقاومة هم من سيحطمون هذا الحلم".

وشدد على أن "بناء البلد والحفاظ على أهله أولوية لا تقبل التأجيل"، داعيًا إلى أن "ترافق السياسات برامج إعادة إعمار واضحة في الموازنات".

وختم المقداد معتبرا أن "الرسالة الأساسية هي الصمود والبناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لأهلنا جميعاً".