Jul 3, 2025 12:05 PMClock
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المقترح الأميركي حول غزة: تحدد فرق فنية حدود الانسحابات بمفاوضات سريعة بعد الاتفاق على الإطار العام

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