Jul 3, 2025 11:57 AMClock
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المقترح الأميركي حول غزة: المساعدات الإنسانية ستدخل فور وقف النار وفق اتفاق 19 كانون الثاني

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