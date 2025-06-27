Jun 27, 2025 8:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوض العام لوكالة الأونروا: 400 قتيل من منتظري المساعدات بغزة منذ بدء العمل بنظام توزيعها قبل شهر فقط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o