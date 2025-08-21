Aug 21, 2025 2:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: المجاعة في غزة متعمدة وتم استخدام الغذاء كسلاح في الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o