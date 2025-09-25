Sep 25, 2025 9:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوض العام للأونروا: دون دعم دولي عاجل يواجه ملايين من سكان غزة مجاعة وكارثة إنسانية متفاقمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o