Aug 27, 2025 3:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوض العام للأونروا: حان وقت العمل والشجاعة والإرادة السياسية في غزة لإنهاء "هذا الجحيم"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o