May 7, 2025 7:20 PMClock
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المفوض العام للأونروا: الموت يلاحق العائلات في غزة أينما ذهبت ولا مكان آمنا في القطاع

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