Jul 10, 2025 3:13 PMClock
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المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: نحث واشنطن على التراجع فورا عن العقوبات على مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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