May 3, 2025 12:49 PMClock
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المفوض الأوروبي للدفاع: على إسبانيا إنفاق 3% من ناتجها المحلي على الدفاع لدرء خطر عدوان روسي على أوروبا

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