Apr 11, 2025 1:37 PMClock
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المفوض الأوروبي للاقتصاد: هناك فقدان للثقة من قبل المستثمرين في الاقتصاد الأميركي والتأثير علينا أقل بكثير

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