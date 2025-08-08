Aug 8, 2025 11:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بشأن غزة مخالف لقرار محكمة العدل الدولية بوجوب وضع حد لاحتلالها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o