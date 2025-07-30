Jul 30, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوضية الأوروبية: 18 دولة طلبت الحصول على قروض قيمتها 127 مليار يورو لتعزيز الدفاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o