Jul 13, 2025 3:31 PMClock
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المفوضية الأوروبية: نريد الحل التفاوضي مع أميركا لكننا نستعد للبدائل أيضا

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