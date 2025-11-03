Nov 3, 2025 1:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المفوضية الأوروبية للعربية: موقفنا واضح أن إيران لا يمكنها امتلاك أو صناعة أسلحة نووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o