Apr 22, 2025 1:55 PMClock
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المفوضية الأوروبية: الوقائع تظهر أن روسيا تواصل قصف وقتل المدنيين وسنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق سلام عادل

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