Apr 19, 2025 11:49 AMClock
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المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود

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