Apr 20, 2025 10:07 PMClock
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المفوضية الأممية للاجئين بالسودان: 400 إلى 450 ألف شخص نزحوا من مخيمي زمزم وأبو شوك إلى غرب ولاية شمال دارفور

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