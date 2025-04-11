Apr 11, 2025 1:36 PMClock
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المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: عودة 400 ألف سوري من الخارج إلى البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد

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