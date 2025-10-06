المركزية - استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء، وفداً من "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب شربل مارون، الذي، قال في تصريح: "قمنا اليوم ،كوفد مركزي ل"التيار الوطني الحر" بزيارة سماحة المفتي الجعفري الممتاز لدعوته لذكرى 13 تشرين التي ستقام نهار السبت في 11 الشهر في "الفوروم دو بيروت".

اضاف النائب مارون: "كان لقاءً مميزاً كالعادة، وتطرقنا لعدة مواضيع تطرح حالياً على الساحة الوطنية. ونحن نهدف في هذه السنة ومثل كل السنوات وإنما السنة نعزز ونطمح أن تكون ذكرى 13 تشرين،ذكرى جامعة لكل اللبنانيين، لأننا في أمس الحاجة اليوم غير كل الأيام والسنوات إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهة الوضع الحالي الاقتصادي ومواجهة كل الأزمات التي تحيط بالشعب اللبناني والمواطن اللبناني ولبنان ككيان هي أن نكون موحدين، فالسنة تختلف عن كل السنوات. وما يقوم به التيار الوطني الحر والوفود التي يوجهها لزيارة كل الفعاليات في لبنان يهدف إلى هذه العناوين".

وقال: "ونحن نشد اليوم على أيدي سماحة المفتي وعلى أيدي كل الوطنيين الذين يسعون إلى هذه الوحدة الوطنية".

كما استقبل المفتي قيلان السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد سويدان، فرئيس جمعية "كشافة الإمام المهدي" الشيخ نزيه فياض يرافقه مسؤول الإعلام في الجمعية نضال شعيب، حيث وجّه الشيخ فياض للمفتي الدعوة لحضور فاعليات التجمع الكشفي الكبير الذي تقيمه الجمعية تحت عنوان "أجيال السيد" في مدينة كميل شمعون الرياضية في 12/10/2025 تخليدا لذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، واحتفاء بالسنوية الأربعين لتأسيس الجمعية.

