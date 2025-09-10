المركزية - استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، رئيس حركة "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان الذي قال:"تشرفت بزيارة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في دار الإفتاء الجعفري ويهمني بعد هذا اللقاء أن أؤكد أهمية الوحدة في ما بين كل اللبنانيين ولا سيما الوحدة الإسلامية، لأن الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية هي الأساس. وسماحته هو من أحرص المرجعيات الدينية على وحدتنا الوطنية واللبنانية".



أضاف :"أكدنا مع سماحته،أن مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية هي مناسبة جامعة لكل اللبنانيين ولكل المسلمين على امتداد هذه الأرض، وواجب المسلمين في هذه الذكرى أن يتوحدوا على صاحب الذكرى ومنهج سيدنا رسول الله، وأن نكون إخوة متحابين ومتعاونين لما فيه خير الأمة وخير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأيضا في المناسبة، نؤكد كلبنانيين أن تمسكنا بقوة لبنان من خلال التمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة هذه المعادلة التي أثبتت قدرتها على تشكيل قوة ردع في مواجهة العدو، ونحن لا نريد أن نقول للبنانيين أن تمسكنا بهذا السلاح هو فقط من أجل التمسك بالسلاح، وإنما من أجل قوة لبنان وقدرته على مواجهة هذا العدو لأن هذا العدو، ما زال في أرضنا وما زال يعتدي يوميا على لبنان، فلينسحب هذا العدو من لبنان".

ولفت القطان الى "ان كل اللبنانيين هم مع الجيش اللبناني ومع تسليحه ومع أن يكون هو الذي يواجه هذا العدو ويحمي أرضنا ويحمي جميع اللبنانيين".

وإستنكر القطان "ما رأيناه في الدوحة"، وقال :" ان هذا الاعتداء على الوفد المفاوض يدل دلالة صريحة على أن العدو الأميركي والعدو الإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة، وأن هذا العدو لا يؤمن جانبه، لذلك ندعو كل الشعوب العربية والإسلامية بل وكل قادة الدول العربية والإسلامية لكي نتوحد ونكون قوة واحدة في مواجهة هذا العدو الغادر الذي انتقم من هؤلاء الذين يفاوضون من أجل السلام في فلسطين، بل من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين عند حركة "حماس" ومن أجل مصلحة فلسطين وكل أهل غزة".