Jul 19, 2025 1:38 PMClock
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المفتي علي الغزاوي في لقاء العشائر العربية مع الحزب التقدمي الاشتراكي: لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان

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