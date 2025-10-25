أكد مفتي صور وجبل عامل، العلامة الشيخ حسن عبدالله، أن "لبنان لا يمكن أن ينهض من أزماته المتراكمة إلا بوحدته الوطنية وباحترام استحقاقاته الدستورية"، مشددًا على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وفق القانون النافذ الذي توافق عليه اللبنانيون"، معتبرًا أن "التمديد أو التأجيل سيزيد من معاناة البلاد ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والتعطيل".

موقف العلامة عبدالله جاء خلال استقباله في دار الإفتاء الجعفري في صور نائب رئيس بلدية صور علوان شرف، عضو جمعية تجار صور حسن ضاهر، رئيس بلدية باريش سامي عزالدين، رئيس بلدة الكنيسة حسان سويدان، القيادي في حركة "أمل" عادل عون، رئيس مجلس إدارة مدارس السراج التربوية عباس عباس، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله وفعاليات روحية وأهلية.

وتطرق المفتي عبدالله إلى "أهمية دعم البلديات لتتمكن من القيام بدورها الإنمائي والخدماتي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد"، مؤكدًا أن "البلديات هي الركيزة الأولى في تماسك المجتمع المحلي، وأن استمرارها يحتاج إلى تعاون الجميع بعيدًا عن الحسابات الضيقة".

كما دعا إلى "تفعيل خطة عودة النازحين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق ورشة وطنية لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، لأن صمود الناس مرتبط بإعادة دورة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات الحدودية".

وختم العلامة عبدالله بالتأكيد أن "لبنان ما زال يملك عناصر القوة في أبنائه ومؤسساته، وأن الخلاص لا يكون إلا بالعمل المشترك وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة".