Jul 5, 2025 9:23 AMClock
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المفتي دريان يتوجه الى سوريا على رأس وفد من العلماء والمفتين ورجال الدين والقضاة الشرعيين

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