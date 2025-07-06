شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حفل تكريم مخاتير بيروت الذي نظمه المهندس عبد الله شاهين بحضور شخصيات دينية وأمنية وبلدية. أشاد شاهين بدور المخاتير كصوت صادق وضمير للأحياء، معلنًا مبادرة لترميم الأبنية التراثية في بيروت بالتعاون مع البلدية والمخاتير. في كلمته، أكد دريان حرصه على أن يتمتع لبنان بالأمن والاستقرار والسلام، داعيًا إلى تطبيق القانون على الجميع واعتبر أن المخاتير مؤتمنون على خدمة الناس ومسؤولون عن مناطقهم.

وشدد على الوفاء للبنان والعيش المشترك، مؤكدًا أن استقرار سوريا ينعكس إيجابًا على لبنان.