Jul 6, 2025 12:13 PMClock
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المفتي دريان للرئيس سلام: مهمة الأمن والسلام بين لبنان وسوريا موكولة إليك ولبنان عربي الهوية والانتماء ولذلك لا خلاص لنا إلا بوحدتنا الوطنية

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