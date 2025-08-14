المركزية- عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى بيروت بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرةً بعنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وقبيل عودته التقى والوفود المشاركة في المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب الذي وعد المفتي بتلبية الدعوة لزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة.

ونوه المفتي دريان بدور الأزهر الشريف على الصعيد الإسلامي والعربي من خلال البعثات الأزهرية في الدول الإسلامية والعربية و الغربية، وأكد " أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ومشيخة الأزهر الشريف وإفتاء الديار المصرية".