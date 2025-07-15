Jul 15, 2025 9:48 PMClock
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المفتي دريان خلال احتفال تخرج: من غير المسموح التحامل على موقع رئاسة الحكومة وأقول للرئيس نواف سلام "نحن معك وأنت لا تتحمل ما بدأ به غيرك"

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